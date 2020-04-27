В РЖД не исключили ввод режима неполной занятости из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/43eea546-884a-11ea-8952-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские железные дороги могут ввести режим неполной занятости в связи с экономической и эпидемиологической ситуацией для сохранения рабочих мест. Однако, по словам гендиректора РЖД Олега Белозёрова, компания будет пытаться отсрочить продолжительность данной меры.

Это решение позволяет сохранить рабочие места. Мы не можем при цикле подготовки хорошего машиниста в 5–7 лет в стремлении сэкономить разбрасываться кадрами, — сказал Белозёров в интервью газете РЖД.

Он отметил, что чем лучше у компании получится работать сегодня, тем меньше будет потребность во введении неполной занятости.

У нас всё для этого есть. Сейчас каждый работник трудится прежде всего на себя, каждая принятая сегодня тонна груза позволяет нам чувствовать себя уверенно и быть готовыми спокойно встретить завтра, какие бы новые вызовы времени перед нами ни стояли, — добавил глава компании.

Как ранее писал NEWS.ru, Российские железные дороги столкнулись с острой нехваткой средств на выполнение инвестиционной программы в 2020 году. Дефицит случился из-за пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса.