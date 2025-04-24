«РуссНефть» лишилась одного зарубежного акционера Швейцарская компания Glencore покинула список акционеров «РуссНефти»

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Трейдер из Швейцарии Glencore полностью покинул состав акционеров российской топливной компании «РуссНефть», свидетельствуют данные с официального портала предприятия. Уточняется, что в перечне владельцев не менее 5% уставного капитала компании больше нет Rambero Holding, через которую Glencore имела долю в размере 23,46%.

Вместе с тем список акционеров пополнился компанией OCN International DMCC из Объединенных Арабских Эмиратов, которой теперь принадлежит 16,33% обыкновенных акций «РуссНефти». Доля же уставного капитала составляет 12,25%. Руководство российского топливного предприятия не стало комментировать изменения в составе акционеров.

Ранее эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что угрозы со стороны президента США Дональда Трампа о введении вторичных ограничительных мер не приведут к отказу руководства Индии от российской нефти. Зарубежные СМИ попросту раздули эту тему, так как в реальности колебания объемов закупок ресурсов являются обыденностью и не могут быть доказательством каких-либо изменений в планах Нью-Дели, считает эксперт.

Кроме того, эксперт топливного рынка Анастасия Бунина отметила отсутствие влияния на стоимость нефтепродуктов в России введенных руководством Соединенных Штатов торговых пошлин. Она подчеркнула, что Вашингтон не имеет никакого отношения к ценообразованию в РФ, а стоимость нефти в настоящий момент стабильна.