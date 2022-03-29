Рубль упал и отжался: российская валюта сильно укрепилась против доллара

Во вторник рубль резко укрепился против доллара и евро на торгах Московской Биржи. Курсы этих валют снизились до минимума с февраля. Доллар подешевел до 83,5 (-6,96%), а евро до 92,47 (-4,28%). О причинах укрепления рубля к доллару и евро — в материале NEWS.ru.

Эксперты связывают укрепление российской валюты с переходом на оплату за газ, поставляемый в недружественные страны за рубли с 1 апреля, повышением нефтяных котировок и результатами переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Падение рубля в связи с началом спецоперации на Украине во многом было очень эмоциональным. Эмоции смягчаются — так было и в 2008-м, и в 2014-м. Нефть, по прогнозам экспертов, в ближайшие месяцы сильно снижаться не будет, отметил руководитель регионального отделения Партии Роста в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин.

Котировки рубля на Московской Бирже поддерживаются ограничениями внутри страны и обязательством экспортёров продавать большую часть валютной выручки. Но главным, безусловно, фактором является потенциальный переход расчётов за газ на рубли, — сказал Вадим Ковригин NEWS.ru.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По его словам, спрос на российские денежные знаки из-за этого объективно увеличится на мировом рынке. Не сможет Европа полностью отказаться сейчас от российского газа. И если Россия продавит расчёт в рублях, то курс нацвалюты будет балансировать на текущих уровнях и далее.

Главный фактор, который стимулировал курс рубля — это итоги переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Российская сторона заявила о значительном сокращении боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях, Киев отказался от силового решения по возврату Крыма и Донбасса. Эти заявления — долгожданный позитивный сдвиг в геополитической повестке, что и стало фактором укрепления национальной валюты, — сказал NEWS.ru Фёдор Сидоров — частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования».

По его словам, курс также поддерживается высокими котировками нефти, сокращением активности на валютном рынке РФ за счёт решений Центрального банка и действиями компаний-экспортёров по продаже 80% валютной выручки. В дальнейшем, если не будет негатива в политике и в санкционной риторике, можно ожидать укрепления рубля до уровней 82 за доллар и ниже 90 рублей за евро, предполагает Фёдор Сидоров.

По мнению начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, резкий рост курса рубля связан, во-первых, с инициативой продажи газа за рубли недружественным государствам, а во-вторых, с обнадёживающими заявлениями относительно деэскалации на Украине по результатам переговоров в Стамбуле.

Ожидается, что в случае перехода на продажу газа за рубли резко вырастет спрос на рубли со стороны нерезидентов. Перспектива деэскалации конфликта также способствует укреплению рубля. Кроме того, играет роль и повышенный спрос на рубли для оплаты налогов в конце месяца. Валютный рынок «высох», соответственно, стал более восприимчивым к шокам, более волатильным, — сказал Максим Осадчий NEWS.ru.

Согласятся ли основные игроки в Европе — Германия и Франция покупать газ за рубли? Пока их позиция отрицательная. Так что не исключён обратный отскок, если условия не будут приняты. Если поставки газа в Европу будут остановлены, то это приведёт к большим проблемам в Европе. Но и Россия, которая ежедневно получает полмиллиарда евро за газ, будет испытывать проблемы. Прекращение этого денежного потока будет жёстким шоком для российской экономики, рассуждает Максим Осадчий.

По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, в случае отказа Европы от покупки российского газа «Газпром» может попробовать перейти на ускоренную закачку газа в российские подземные хранилища газа (ПХГ). Но так можно перенаправить только небольшую долю газа, который идёт в Европу. В основном же придётся останавливать добычу.

Jens Büttner/dpa/Global Look Press

По его словам, закачку в ПХГ можно будет делать ближе к середине апреля — началу мая, так как пока отопительный сезон продолжается.

В этом тоже есть элемент давления. Остановив добычу, Россия спровоцирует резкий и сильный рост цен на мировом рынке. Предложение уменьшится. А там и так существует дефицит. Даже если только часть потребителей откажутся от российского газа, то весь остальной газ — и российский, и нероссийский — очень сильно подорожает. Хотя мы лишимся доходов на какой-то период, — сказал NEWS.ru Игорь Юшков.

Западные страны обсуждают отказ от закупок российской нефти. 8 марта США ввели запрет на импорт энергоносителей из России, в том числе на нефть. Во вторник министр энергетики ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи заявил, что российская нефть нужна энергетическому рынку, ни один производитель не сможет заменить продукцию из России. Напомним, во вторник фьючерс на нефть сорта Brent снижался на 5,6%, до $103,22 за баррель, а фьючерс на газ в Европе снижался на 3%, до $1238 за тысячу кубометров.