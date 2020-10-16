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Рубль подрос к доллару и евро на улучшении настроений на внешних рынках

22:18, 16 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская и европейская валюты вечером в пятницу начали снижение на Московской Бирже. Таким образом, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне позитивного настроя на внешних рынках.

Курс доллара США к 19:00 составил 77,84 руб. и показал рост на 23,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Стоимость евро опустилась до 91,24 руб. и «европеец» потерял 19 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) уменьшилась на 21,48 копейки — до 83,87 рубля.

Аналитики отметили, что рубль повышается к доллару и евро на вечерних торгах из-за фиксации прибыли, после того как ситуация на внешних рынках улучшилась. Кроме того, глобальные инвесторы отыгрывают и новости о разработке вакцины и данные американской статистики.

По данным Минпромторга США, розничные продажи в стране подскочили в сентябре на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом эксперты предполагали, что они составят 0,7%, свидетельствуют данные Trading Economics. В августе розничные продажи увеличились на 0,6%.

На оптимистичный настрой игроков также повлияло сообщение Pfizer Inc. (SPB: PFE). Фармацевтическая корпорация заявила, что в конце ноября обнародует данные о безопасности вакцины, которую разработала вместе с германской BioNTech, и подаст заявку на разрешение её использования, сообщает «Интерфакс».

Однако инвесторы до сих пор испытывают озабоченность из-за роста случаев коронавируса в мире. По сведениям Worldometers, с начала вспышки COVID-19 в мире подтверждено 39,2 млн случаев заражения, более 1,1 млн человек скончались.

Цены на нефть также сократили потери в ходе торгов в пятницу, но продолжают дешеветь на фоне опасений по поводу второй волны коронавируса в ряде регионов мира. Фьючерс с поставкой в декабре на смесь Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 в пятницу уменьшился на 0,39% — до $42,99 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,22% — до $40,87 за баррель.

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель спецпроектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов заявил, что изменения на рынке энергоресурсов затронут цены на нефть.

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