Рубль ослабел к доллару и евро

https://static.news.ru/photo/f7fd89b6-64e7-11ea-b50d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press

На открытии торгов Московской Биржи 28 апреля курс доллара по отношению к рублю вырос на 0,4%, курс евро — на 0,3%.

По данным торгов на 10:00 мск, курс доллара поднялся до отметки в 74,78 рубля, курс евро — до 80,89 рубля. Уже через семь минут доллар торговался по 74,8 рубля, евро — по 80,88 рубля.

Как писал NEWS.ru, ключевым событием для рубля на прошлой неделе стало снижение ставки ЦБ до 5,5% годовых. Также регулятор понизил свой прогноз средней цены на нефть на этот год, она составит $27 за баррель, а не $55, как ожидалось ранее. Также, по прогнозу, инфляция увеличится до 4%. Банк России допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, следующее пройдёт 19 июня.