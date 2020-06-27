Ростуризм прогнозирует восстановление отрасли к весне 2021 года

https://static.news.ru/photo/06c22556-b8c1-11ea-997b-fa163e074e61_660.jpg Фото: aghyadnajjar /pixabay.com

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туристическая отрасль страны может восстановиться от последствий пандемии коронавирусной инфекции к весне 2021 года.

Туризм может восстановиться раньше, чем к концу 2021 года, а именно уже к весне 2021 года. Более того, мы предлагаем отельерам и туроператорам вместе с регионами проработать продление этого курортного сезона до конца октября 2020 года, — привели слова Зарины Догузовой в ТАСС.

Она добавила, что россияне, которые не успели выбраться на отдых из-за пандемии коронавируса, могут посетить интересные локации в России осенью 2020 года.

Руководитель Ростуризма отметила, что восстановление отрасли начнётся с внутреннего туризма. Полноценный туристический сезон начнётся уже 1 июля. При этом к туристам уже готовы 67 субъектов РФ.

Как писал NEWS.ru ранее, в Ростуризме назвали условия на въезд в 121 страну. Отмечается, что ограничения связаны с пандемией коронавирусной инфекции и соответственно разной эпидемиологической ситуацией в странах.