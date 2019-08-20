https://static.news.ru/photo/c535d750-c333-11e9-a5de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Стоимость хлебобулочных изделий в крупных российских сетевых супермаркетах увеличилась в среднем на 14,23%. Исследование цен за период июнь–июль 2019 года провёл сервис Rate&Goods.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,96% подорожал нарезной батон в «Пятёрочке» — с 27,45 руб. до 29,91 руб. Батон «Щёлковский» в сети магазинов «Атак» вырос в цене на 7,56%, до 25,61 руб. Цены на белый хлеб в «Дикси» увеличились на 14,23%, до 14,54 рубля.

Исследование показало, что рост цен на хлебобулочные изделия связан с подорожанием яиц на 11,8%, муки на 11,8% и дрожжей на 22,7%.

Ранее Росстат зафиксировал рост цен на хлеб на 7,7% за семь месяцев 2019 года относительно такого же периода 2018-го. В 2018 году хлеб с января по июль подорожал на 2,3%. Индекс потребительских цен в июле 2019 года по отношению к прошлому году составил 4,6%. Больше всего подорожали белый хлеб и изделия из муки высшего сорта. Если сравнить цены в июне 2019 года с ценами в июне 2018-го, то рост составит 9,6%. Таким образом, стоимость хлебобулочных изделий доходит до 50,54 рубля за килограмм, писал News.ru.