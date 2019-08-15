https://static.news.ru/photo/c4b20c36-bf64-11e9-bacc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Прирост промышленного производства в России в январе-июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,8%.

По данным Росстата, увеличению этого показателя поспособствовали сырьевой и обрабатывающий секторы.

Так, в сфере добычи полезных ископаемых рост объёмов достиг 3,0%, в обрабатывающей — 2,8%.

Рост в сырьевом секторе объясняется увеличением объёмов сервисной экономики в нефтегазовом секторе — геологоразведка, бурение, ремонтные и прочие услуги — 16,7% по сравнению с июлем 2018 года, и ростом добычи нерудных полезных ископаемых — 15,5%, — сообщили в ведомстве.

Также в июле 2019 года зафиксировано увеличение производства рыбопродуктов и сельхозпродукции. В частности, на 18,9% вырос выпуск мясных консервов, на 41,7% — подсолнечного масла, на 8,1% — сливочного масла. А за счёт раннего начала путины на 24,7% ускорилась переработка и консервирование рыбы и ракообразных.

Производство химических и химических продуктов увеличилось благодаря удобрениям, азотным соединениям, пластмассам и синтетическому каучуку в первичных формах (на 3,4%), а также мыла и моющих, чистящих и полирующих средств, парфюмерии и косметики (на 11,2%).

Рост наблюдается и в выпуске готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) на 19,3%. Такой результат был достигнут за счёт изготовления металлических цистерн, резервуаров и прочих ёмкостей.

На 7,2% увеличилось производство электрического оборудования, на 8,6% — автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 27,2% — грузовых вагонов и на 41,25% — электровозов магистральных.

Как писал News.ru, ранее в Росстате сообщили, что инфляция в России остановилась и даже немного «откатилась» назад.