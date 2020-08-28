Россияне во время пандемии сократили траты на услуги ЖКХ

https://static.news.ru/photo/6143c144-e911-11ea-8e6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средние траты россиян на жилищно-коммунальные услуги снизились к началу лета по сравнению с началом года на треть. Об этом свидетельствуют данные одного из биллинговых операторов, предоставляющего сервисы автоматизации бизнес-процессов для рынка ЖКХ.

Специалисты проанализировали динамику платежей по коммунальным услугам в разных регионах страны. Выводы основаны на платёжных данных более миллиона граждан по всей России, передаёт ТАСС.

Уровень оплаты по начислениям жилищно-коммунальных услуг за март – апрель снизился на 12% в сравнении с январём-февралём. В мае снижение по сравнению с началом года достигло 24%, а в июне — 31%. Средний чек начислений за май — июнь по России составил 1759 рублей.

Причиной снижения оплат во втором квартале 2020 года специалисты называют уменьшение доходов населения в период пандемии. При этом наиболее резкий скачок в мае — июне они объясняют решением правительства об отмене пени за неуплату по ЖКХ до января 2021 года. Многие россияне восприняли это постановление как возможность временно не платить за коммунальные услуги, не учитывая тот факт, что это приведёт к накоплению долгов к концу года.

Городами с наибольшим снижением оплат по оплате услуг ЖКХ в июне в сравнении с февралём стали Ростов-на-Дону (29%), Воронеж (28%), Екатеринбург (25%), Краснодар (25%), Новосибирск (25%), а также города с населением менее 500 тысяч человек. В Москве доля оплат снизилась лишь на 10%.

В июле тенденция к снижению продолжилась: объём платежей на 32% снизился в Воронеже, на 30% в Новосибирске, на 17% в Москве, на 9% в Мурманске, на 5% в Тюмени. Самый высокий средний чек за май — июнь отмечается в Екатеринбурге (3,1 тысячи рублей), Петропавловске-Камчатском (чуть более 3 тысяч), Краснодаре (около 2,8 тысячи), Тюмени (2,4 тысячи рублей).

Ранее NEWS.ru писал, что в России рекордно выросла личная инфляция граждан. Объявленный Росстатом показатель роста цен на товары и услуги в июле резко разошёлся с фактическим подорожанием приобретений населения по реальным ценам.