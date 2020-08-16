В России рекордно выросла личная инфляция граждан

https://static.news.ru/photo/f83d4c1e-e083-11ea-ab84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показатель роста цен на товары и услуги в июле 2020 года в России, который объявил Росстат, резко разошёлся с фактическим подорожанием реальных приобретений населения по реальным ценам. К такому выводу пришли специалисты исследовательского холдинга «Ромир».

В отчёте сказано , что холдинг разработал методику расчёта статистического индекса — Дефлятора. Она отражает реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период. Дефлятор фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя

Разница в динамике индекса дефлятора «Ромир» в июле 2020 и инфляции Росстата принимает рекордное значение. В этом же периоде мы наблюдали падение рубля, что неизбежно привело к росту цен на товары, которые ещё не восстановились после апрельского скачка инфляции, — отмечают эксперты.

12 августа Росстат отметил снижение цен впервые с начала 2020 года. Как следует из данных службы, индекс снизился на 0,1%. Три предшествующие недели характеризовались нулевым темпом роста. Основной причиной дефляции стало снижение цен на овощи, которые подешевели на 2,8% за последнюю неделю, на 2,3% — неделей ранее, на 1,1% — три недели назад. При этом, по данным Росстата, инфляция в июле составила 0,35%. По расчётам экспертов «Ромира», цены выросли на 1,36%.

Объясняется динамика индекса дефлятора в первую очередь тем, что в июле 2020 активно растут цены на все основные составляющие расходов покупателей: 2,28% составил рост цен за ЖКХ, 1,24% — рост цен на товары, 0,84% — рост цен на бензин, — отмечают в «Ромире».

При этом свой прогноз по российской инфляции подготовило и рейтинговое агентство Fitch. Инфляция составит 3,1% в 2020 году и вырастет до 3,8% к концу 2022 года. Ставка Банка России может быть дополнительно снижена, также следует из прогноза. Дефицит бюджета, уточняет Fitch, составит 5,1% ВВП в 2020 году против профицита в 1,8% в 2019 году.

Как писал NEWS.ru, гречневая крупа оказалась наиболее подорожавшим продовольственным товаром за последнее время. Розничная цена гречки в июле, согласно Росстату, подскочила по сравнению с прошлым годом более чем в 1,7 раза — примерно до 87 рублей за 1 килограмм. По суждению экспертов, не последнюю роль в перебоях с поставкой гречихи в розницу сыграли меркантильные интересы поставщиков.