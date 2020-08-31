Почему россияне массово влипли в кредитные истории

В середине уходящего лета доля граждан, которые прибегают к кредитным картам сразу же после их выдачи, достигла своего исторического апогея. При этом, по данным на конец августа, рост утилизации лимита по кредитным картам отмечается по всему диапазону сумм лимитов по картам: от 10 тысяч рублей до более 100 тысяч рублей. Подобный почти синхронный рост лимитов может объясняться в основном отложенным спросом потребителей после снятия карантинных ограничений из-за C-19, заявил NEWS.ru генеральный директор БКИ «Эквифакс». Рост потребительского спроса является в том числе следствием ослабления курса национальной валюты, отмечают эксперты.

Как выяснили аналитики, граждане чаще стали прибегать к оплате товаров и услуг кредитными картами и, очевидно, получали их для заранее запланированных трат, в том числе для организации отпуска в летний период.

Результатом такой активности явилось увеличение объёма портфеля кредитных карт, который только за 1 месяц увеличился на 3% и достиг 920 млрд рублей. Следовательно, рост утилизации не явился следствием реализации какого-либо искусственного фактора. Олег Лагуткин гендиректор БКИ «Эквифакс» гендиректор БКИ «Эквифакс»

По данным БКИ «Эквифакс», уровень утилизации кредитных карт, выданных в июле текущего года, составил рекордную величину — 68%. Ближайший к этому уровню показатель (62%) отмечался лишь в декабре 2017 года. При этом средний уровень утилизации по картам, выданным в 2019 году, был более чем на 10 п. п. ниже уровня июля 2020 года и составлял 54%.

Как правило, объяснил Лагуткин, рост уровня утилизации является следствием либо какой-либо маркетинговой активности кредиторов, либо сезонным фактором, когда растёт уровень операций по картам — предпраздничные траты. Можно предположить, что в июле 2020 года реализовались оба фактора. Потребители стали совершать больше трат по картам и, очевидно, получали для заранее запланированных трат, вполне возможно, для организации отпуска. Соответственно, результатом такой активности явилось увеличение объёма портфеля кредитных карт, который только за 1 месяц увеличился на 3% и достиг 920 млрд рублей.

С чем связан такой всплеск

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В первую очередь, выявленную тенденцию эксперты связывают с пандемий COVID-19, так как за второй квартал 2020 года реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 8% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Во-вторых, кредитную карту оформить намного проще, чем тот же потребительский кредит в банке. Конечно, когда многие люди потеряли часть своего дохода, а некоторые лишились и работы, получение «лёгких денег» хотя бы на время стало более привлекательным, так как базовые потребности человека никуда не исчезли.

С одной стороны, всплеск использования кредитных карт свидетельствует о недостаточно эффективных мерах государства по поддержке граждан и бизнеса в период пандемии COVID-19, с другой стороны — о безответственном отношении граждан, так как не все граждане думают о завтрашнем дне и что деньги рано или поздно надо будет возвращать. Яна Калугина старший преподаватель кафедры банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ старший преподаватель кафедры банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ

Доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков считает, что активное использование россиянами кредитных карт для оплаты своих покупок обусловлено несколькими факторами. Во-первых, говорит специалист, это отложенный спрос, сформировавшийся за время карантинных мер и ограничений, вызванных коронавирусом. После снятия указанных мер россияне стремятся удовлетворить его, несмотря на изменение в своих доходах.

Это связано с тем, что человек стремится удовлетворить свои сформированные желания и потребности, несмотря ни на что. Кроме того, опасаясь второй волны ограничений, а также традиционно летом, россияне стремятся съездить в отпуск, причём по возможности на море, чтобы отдохнуть и укрепить иммунитет.

Во-вторых, реально располагаемые средства и доходы россиян упали из-за изменений в заработной плате, связанных с вынужденным простоем или переходом на дистанционную работу в период карантинных мер.

При этом, удовлетворяя вышеуказанные потребности за счёт использования средств на кредитных картах, россияне надеются либо на восстановление своих доходов, либо на помощь государства, в случае возникновения массовых трудностей с погашением долгов по кредитным картам, либо вообще не задумываются об этом. Максим Марков доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова

В свою очередь доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Твердохлеб думает, что это связано не только с последствиями пандемии для экономики, но и с повышением финансовой грамотности наших сограждан. Люди, когда сегодня берут кредитные карты, делают это совершенно осознано и пользуются картами как эффективным платёжным инструментом. Более того, мы знаем, что сегодня многие банки за счёт различных продуктов, которые они предлагают держателям кредитных карт, делают платежи по кредитным картам даже выгоднее, чем по обычным дебетовым картам.

Это является ключевой причиной, почему люди сегодня активно пользуются кредитными картами сразу после получения. Я бы не стал это связывать с ухудшением ситуацией с доходами людей. Сегодня ряд достаточно крупных банков предлагает даже увеличение льготного периода, это делает использование подобных карт ещё более привлекательным. Юрий Твердохлеб доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

Опасна ли эта тенденция

Сергей Булкин/NEWS.ru

Не боятся ли банки и государство закредитовать россиян до «неотдаваемости»? В сложившейся ситуации банки стараются получить хотя бы часть недополученного дохода в период пандемии COVID-19, более агрессивно рекламируя тот или иной банковский продукт, что связано с реализацией многих мер государственной поддержки граждан и бизнеса с апреля на нулевом уровне дохода для банков, отмечает эксперт из СпбГЭУ.

Статистика показывает, что многие граждане, воспользовавшиеся средствами по кредитным картам, не успевают погасить взятый кредит в льготный период, что ведёт к росту их кредитной задолженности. При этом удовлетворение текущих потребностей за счёт кредитных ресурсов говорит об отсутствии у граждан «финансовой подушки», что увеличивает риски невозврата кредитов.

Если это явление начнёт приобретать массовый характер, то банки и государство могут столкнуться с очередной волной неотдаваемых заёмщиками кредитов. Во избежание связанных с этим социально-экономических трудностей банкам придётся проводить реструктуризацию такой задолженности, а государству помогать гражданам и/или банкам, столкнувшимся с этой проблемой. Во избежание этого банкам стоит более взвешенно подходить к выдаче кредитных карт. Максим Марков доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова

Юрий Твердохлеб полагает, что риск банков получить большое количество невозвратных долгов не больше, чем при обычном потребительском кредитовании. Для клиентов банков, «чтобы не превысить лимит по карте, нужно быть внимательными к определению своего льготного периода, не забывать пополнять карту, чтобы не платить высокие проценты», отметил экономист РАНХиГС.

И всё же в общем и в целом негативная тенденция закредитованности населения зависит от возможной второй волны COVID-19, а точнее, от ограничительных мер, которые могут вводиться повторно при ухудшении эпидемиологической ситуации. Если граждане и бизнес останутся без работы, как это было в апреле, долговая нагрузка и объём неплатежей будут увеличиваться.