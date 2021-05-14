Россияне теряют интерес к новостройкам

https://static.news.ru/photo/65560bc0-b634-11eb-8d34-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост цен на новостройки в России замедлился из-за снижения спроса. Об этом сообщает «Коммерсант».

Так, в марте — апреле месячная динамика цен на них составляла 1,6 — 1,7%, в мае же стоимость квартир на первичном рынке увеличилась всего на 0,2% по сравнению с апрелем. Средняя цена за 1 кв. м в новостройках в настоящий момент составляет 95,6 тысяч рублей.

По мнению руководителя направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, покупательская активность в данном сегменте будет снижаться в дальнейшем вместе с повышением объёма предложения, что может ограничить подорожание жилья.

Возможное завершение программы льготной ипотеки, рост ключевой ставки ЦБ пока не привели к новой волне ажиотажного спроса, — отметил он.

При этом Алексеев считает, что для повышения спроса застройщики будут использовать собственные скидки и акции.

Ранее стало известно, что в апреле текущего года средняя стоимость квадратного метра новых квартир в Москве оказалась рекордной и составила 255 тысяч рублей.