Россияне теряют интерес к новостройкам

Рост цен на новостройки в России замедлился из-за снижения спроса. Об этом сообщает «Коммерсант».
Так, в марте — апреле месячная динамика цен на них
По мнению руководителя направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, покупательская активность в данном сегменте будет снижаться в дальнейшем вместе с повышением объёма предложения, что может ограничить подорожание жилья.
Возможное завершение программы льготной ипотеки, рост ключевой ставки ЦБ пока не привели к новой волне ажиотажного спроса, — отметил он.
При этом Алексеев считает, что для повышения спроса застройщики будут использовать собственные скидки и акции.
Ранее стало известно, что в апреле текущего года средняя стоимость квадратного метра новых квартир в Москве оказалась рекордной и составила 255 тысяч рублей.