Россияне теперь могут начать процедуру личного банкротства без суда

https://static.news.ru/photo/6b9f7e92-ebe3-11ea-98c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: LANTYUKHOV SERGEY/NEWS.ru

Россияне с долгами от 50 тысяч до 500 тысяч рублей могут начать процедуру личного банкротства без суда, обратившись в многофункциональные центры (МФЦ).

Соответствующий закон вступил в силу 1 сентября 2020 года.

Гражданин России с непогашенными долгами должен написать заявление с указанием кредиторов и размером обязательств перед ними. Единственное условие для начала процедуры личного банкротства во внесудебном порядке — должнику судебные приставы должны вернуть исполнительный лист в связи с отсутствием имущества, сообщает «Интерфакс».

После подачи заявления, сотрудник МФЦ проведёт проверку на несоответствие данных в документах. Если они найдутся, то заявление будет возвращено с указание причин отказа, который можно будет обжаловать в суде либо вновь обратиться в многофункциональный центр спустя месяц после подачи первого заявления.

Если заявитель успешно пройдёт проверку на упрощённое банкротство, то его включат в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ, Федресурс) и будет запущена процедура банкротства, которая длится полгода.

Отмечается, что с момента начала процедуры банкротства с должника не будут больше списываться пени, неустойки и штрафы. При этом должник не будет иметь право на новые займы и кредиты.

Как писал NEWS.ru ранее, по данным Федресурса, в России за первое полугодие 2020 года количество банкротств компаний снизилось до 4,5 тысячи юрлиц (на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). Однако число физлиц и индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами, выросло до 42,72 тысячи человек — на 47,2% больше, чем в первом полугодии 2019 года.