Доля квартир-студий в 26 из 52 крупных городов России выросла за последние полгода на 0,2–7,7 процентного пункта. В остальных — динамика отрицательная со снижением на 0,2–7,8 п.п. Максимальный рост отмечен в Набережных Челнах (7,7 п.п.), а наиболее сильное уменьшение доли такого типа недвижимости зафиксировано в Магнитогорске (-7,8 п.п.).

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru специально для NEWS.ru сравнили динамику количества студий с динамикой числа однокомнатных квартир среди вариантов в новостройках с июля 2019-го по январь 2020-го. Как удалось выяснить, если летом прошлого года на город Набережные Челны приходилось 20,7% предложения, то зимой текущего — уже 28,5%. Таким образом, увеличение составило 7,7 п.п.

Второе место у подмосковного Подольска: в середине лета-2019 на самый бюджетный тип нового жилья здесь приходилось чуть больше пятой части всего предложения, а в январе-2020 — уже 27,8%. Таким образом, рост доли студий равнялся 7,6 п.п.

На третьем месте оказалась Москва. В столице такой вариант жилья прибавил за полгода 7,1 п.п., с 6,3% до 13,5%.

При этом в остальных 26 крупных городах, участвовавших в исследовании, доля студий в структуре предложения снизилась. Больше других в Магнитогорске — на 7,8 п.п. Если в июле она составляла 28,3%, то в январе — только 20,5%. В Туле отмечено падение на 7,4 п.п., с 12,8% в июле до 5,4% в январе. Третье место в этой части рейтинга занял Ижевск с отрицательной динамикой 6,7 п.п.: доля такого типа жилья уменьшилась с 30,4% до 23,7%.

Между тем в девяти городах-миллионниках процент студий в структуре предложений на рынке смог увеличиться. Максимальная положительная динамика зафиксирована в столице. За полгода рост в Москве составил 7,1 п.п. Второе место досталось Екатеринбургу, где доля самого бюджетного жилья в новостройках выросла на 3,6 п.п., с 16,6% до 20,1%. Третью позицию занял Челябинск с увеличением на 2,9 п.п. Как говорится в исследовании, в январе число студий от общего количества жилья здесь составило 36,4%.

Кроме того, минимальные показатели роста отмечаются у Новосибирска (0,2 п.п. за полгода) и Краснодара (0,4 п.п.). При этом в первом из них доля студий на январь 2020 года составила 34,4%, а во втором — 23,6%.

Отрицательная динамика наблюдается в семи городах-миллионниках. Больше других снизилось предложение в Перми — на 5 п.п. (в январе-2020 — 23,9%). На 0,2 п.п. меньше потерял Волгоград, а в Омске падение равнялось 3,5 п.п.

Меньше других — на 0,3 п.п. — просела доля студий в Ростове-на-Дону. В январе 2020 года она составила 20,1%.

Ранее эксперты по недвижимости спрогнозировали увеличение стоимости аренды жилья в России в 2020 году. Аналитики оценивают рост цен в 5–10%. Но некоторые прогнозируют повышение, особенно в Москве, до 15–20%.

В числе причин — увеличение цен на квартиры, тарифы ЖКХ, а также переход на эскроу-счета. Проектное финансирование спровоцирует уход с рынка некоторых застройщиков и, как следствие, нехватку предложений, отмечают специалисты.