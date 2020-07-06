Россияне потратили часть детских выплат на покупку смартфонов

https://static.news.ru/photo/5a1c1d94-c01c-11ea-bde2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне потратили часть средств, которые были выплачены на поддержку семей с детьми, на покупку новых смартфонов. По словам ритейлеров, в первые дни июня и июля продажи телефонов стоимостью до 10 тысяч рублей выросли на 48%.

Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, продажи в эти дни были почти на уровне предновогодних. Это поддержало российский рынок после спада в период самоизоляции. По словам экспертов, рынок РФ единственный из европейских показал рост.

Так, в «Связном» отметили, что чаще всего телефоны покупали жители Кемерово, Оренбурга и Омска.

По информации «М.Видео-Эльдорадо», продажи росли не только недорогих смартфонов (от трёх до 10 тысяч рублей), но и более функциональных моделей (от 20-30 тысяч рублей).

Согласно данным сети «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), в тройку лидеров по продажам вошли такие модели телефонов, как Samsung, Honor и Xiaomi, а по выручке — Samsung, Apple и Honor.

В начале июня 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате на детей младше 16 лет. Родители получат 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Российский лидер отметил, что этими выплатами смогут воспользоваться семьи, в которых растут около 28 млн детей от рождения до 16 лет.

Единовременные выплаты получили родители 19,8 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет. Минфин на эти цели перечислил в ПФР 222 млрд рублей. В общей сложности выплатами будут охвачены 22 млн детей.

Как писал NEWS.ru, россияне отреагировали на выплаты 10 тысяч рублей на детей в единый день голосования. То, с какой оперативностью деньги поступили на счёт, удивило пользователей Сети.