Россияне назвали зарплату, ради которой откажутся от выходных и отпуска

https://static.news.ru/photo/040471f2-f26e-11ea-a2d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России назвали зарплату, ради которой они готовы работать без выходных и отпуска. Мужчинам оказалось достаточно 35 млн рублей в месяц, а женщинам — 89 млн рублей.

Средняя сумма — 64 млн рублей ежемесячно. Опрос проводился среди 3,5 тысяч совершеннолетних граждан из всех субъектов РФ, пишут «Известия». Исследование показало, что россияне ценят досуг и право на отдых, поэтому готовы пренебречь отпуском только ради высокого заработка.

Накануне Федеральная налоговая служба будет собирать информацию обо всех имеющихся у россиянина вкладах, определять налоговую базу и производить расчёт налога, который должен заплатить держатель вкладов. Налогом будут облагаться вклады свыше 1 млн рублей.

К примеру, со вклада 1,4 млн рублей под 6,2% годовых доход составит 86 800 руб., необлагаемый процентный налог — 42 тыс. руб. (1 млн руб.х 4,2% при ключевой ставке ЦБ на сегодняшнем уровне). Налогооблагаемый доход в этом случае составит 44 800 руб. (86 800 руб. минус 42 тыс.руб.), сумма налога — 5824 руб. (44 800 руб. х13%).

Ранее NEWS.ru сообщал, что вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев и депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение проект закона, в котором предложили увеличить минимальную сумму вклада, который подлежит обложению налогом, с одного до пяти миллионов рублей.