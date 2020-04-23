Россияне начали массово забирать деньги из банков

https://static.news.ru/photo/1ef94760-51e4-11ea-a9f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Romanchenko/Russian Look

В марте 2020 года россияне изъяли из банков 315 млрд рублей. Как сообщили в Центробанке, сокращение коснулось в основном вкладов в иностранной валюте.

В информационно-аналитическом материале ЦБ отмечается, что вкладчики забирают средства, накопленные на депозитах, из-за снижения доходов.

Люди активно совершали покупки на случай необходимости самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики делали крупные отложенные покупки (автомобили, бытовая техника) в ожидании роста цен, — говорится в документе, текст которого приводит РБК.

Отток средств больше всего почувствовали крупные банки (1,6%). С продлением режима самоизоляции эта тенденция может продолжиться, отметили в ЦБ.

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин РФ рассмотрит законопроект, запрещающий банкам отказывать клиентам в операциях по вкладам или блокировать счета без объяснения причин.