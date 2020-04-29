Россияне больше всего боятся роста цен на продукты и за здоровье близких

https://static.news.ru/photo/aa0d416e-89be-11ea-9f26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне признались, что во время пандемии коронавирусной инфекции опасаются больше всего за здоровье близких людей (11,2%) и рост цен на продукты (10,8%).

Самый сильный страх наибольшей части респондентов (11,2%) — болезнь или смерть их родственников от коронавируса, главным образом родителей, бабушек и дедушек. А заболеть или умереть самим боятся всего 6,4% опрошенных, — привели в ТАСС данные опроса страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

Также россияне выразили страх перед мировым кризисом (8,1%), что не получат качественную медицинскую помощь (7,8%), недостоверностью статистики по коронавирусу в России (7,6%), возможностью остаться без работы (7%).

Подавляющее большинство (85,5%) призналось, что опасается ухудшения экономической ситуации в стране и распространения коронавирусной инфекции. При этом жители России боятся коронавируса больше (31,2%), чем обвала рубля (16,8%).

Ранее NEWS.ru писал, что несмотря на повышенный спрос и возросшие расходы на производство соли, производители не планируют повышать стоимость продукции.