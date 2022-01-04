Россиянам рассказали, в какие три валюты вложиться в начале года

В начале года для валютных инвестиций лучше всего выбрать традиционные доллар, евро и прибавить к ним швейцарский франк. Такой совет россиянам в интервью агентству ПРАЙМ дала доцент кафедры финансов и цен РЭУ. им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

По словам Воронковой, неопределённость валютных курсов заставляет задумываться о разнообразии валютных вложений. В этих условиях инвесторам рекомендуется менять свои пристрастия.

[Необходимо] задумываться о расширении диверсификации своих вложений в иностранные валюты и рассчитывать на доходность в большей степени на среднесрочном временном отрезке, — пояснила финансист.

Если же ограничиваться всего тремя валютами, то здесь к традиционным евро и доллару, с учётом волатильности курсов в национальном и глобальном масштабах, эксперт советует включить швейцарский франк.

По словам Елены Воронковой, франк долгие годы выступал в качестве так называемого валютного убежища. Для него не характерны сильные колебания курса, поскольку в его основе лежит стабильная экономика. Таким образом, франк демонстрирует практически самую высокую устойчивость к доллару среди мировых валют.

Ранее россиянам рассказали, что будет с долларом в 2022 году. По мнению аналитика Егора Жилкина, он продолжит своё укрепление относительно мировых валют, стремясь при этом к индексу DXY на уровне 105 пунктов.