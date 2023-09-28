Россиянам рассказали, почему бензин продолжает дорожать Экономист Корнеев: розничные цены на бензин зависят от нефтяных компаний

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Несмотря на введение временного ограничения на экспорт топлива и падение оптовых цен, розница на российских АЗС продолжает дорожать, отметил в беседе с «360» экономист Валерий Корнеев. Он предположил, что причиной этому является политика нефтяных компаний, которые будут держать высокие розничные цены до «конкретного внушения».

У нас же оптовые цены с розничными никак юридически не завязаны. Упала на опте цена на 20% — ну и что. Они в рознице держат цены, а многие еще и поднимают, — подчеркнул эксперт.

Рекордный рост биржевых цен на нефтепродукты вынудил правительство России 21 сентября ввести временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы снизить цены и обеспечить внутренний рынок. В результате оптовые цены на бензин снизились на 20%, на дизель — на 16%. Но снижение не коснулось розницы: с 18 по 25 сентября бензин в России подорожал на 27 копеек, а дизельное топливо — на 1 рубль 3 копейки, напоминает издание.

На ситуацию обратил внимание президент России. Он поручил правительству плотнее работать с нефтяными компаниями, которые должны понимать свою ответственность за рост цен.

Надеюсь, что правительство, имея поручение от президента, сможет конкретно разговаривать с вертикально интегрированными нефтяными компаниями, которые должны вслед за оптовыми ценами снижать и розничные. Без ручного управления тут не обойтись, — резюмировал экономист.

Ранее независимый эксперт рынка ресурсов Владимир Демидов рассказал, что идея о приоритете поставок бензина на внутренний рынок хороша лишь в теории. По его словам, если эта инициатива будет плохо реализована, то это может привести к очередному росту цен.