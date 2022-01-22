Россиянам рассказали, когда есть смысл инвестировать в рублёвые активы

Выбор валюты для инвестиций во многом зависит от того, какие расходы человек предполагает делать в будущем. Если потребление сосредоточено на российских товарах, есть смысл увеличить долю рублёвых активов. Такой совет в беседе с агентством ПРАЙМ дал директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов.

Если требуется платить за образование детей за рубежом, то лучше хотя бы часть своих сбережений иметь в долларах или евро, — предупредил при этом Шибанов.

А вот пытаться угадать «более доходную» валюту эксперт не советовал. В долгосрочном плане более высокие процентные ставки по депозитам в рублях способны компенсировать снижение курса рубля к иностранным валютам.

Эксперт также отметил, что на выбор валюты для инвестиций должен влиять так называемый горизонт планирования. Если значительную часть будущих расходов планируется произвести уже в ближайший год, есть смысл выбрать депозиты и облигации в тех валютах, которые этим целям соответствуют. Однако если горизонт планирования растянут на 10–20 лет, тут Олег Шибанов рекомендует присмотреться к более рискованным активами, которые позволят повысить долгосрочную доходность портфеля.

Ранее старший аналитик инвестиционной группы «Атон» Михаил Ганелин назвал самые надёжные и выгодные вложения денег, которые никогда не подведут. Это недвижимость, а также долгосрочный депозит «в хорошем банке с хорошей ставкой».