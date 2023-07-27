Россиянам рассказали, как правильно вести семейный бюджет Экономист Лавров призвал всегда вести семейный бюджет и пользоваться всеми льготами и выплатами от государства

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Экономист Михаил Лавров в беседе с NEWS.ru заявил, что 15% дохода люди тратят неосознанно, хотя такой процент — «отличный резерв для воплощения самых грандиозных планов». По его словам, семьи в обязательном порядке должны вести бюджет и пользоваться всеми льготами и выплатами от государства.

Считается, что 15% средств мы тратим неосознанно, это отличный резерв для воплощения самых грандиозных планов. Вначале решите, на какой период будете планировать — месяц, квартал, год и дальше. Определите тип своего семейного бюджета: какой он, раздельный (каждый член семьи ведет собственный бюджет), совместный (всё идёт в «общий котёл») или смешанный. Назначьте ответственного за бюджет, — заявил Лавров.

Собеседник посоветовал проанализировать траты и выделить наиболее регулярные и необходимые, не забывая про сезонные расходы. Экономист отметил, что при ведении бюджета стоит учитывать рост цен и перспективу увеличения доходов.

Предусмотрите «личные» деньги на каждого члена семьи. Не старайтесь отказаться от всего «лишнего»: максимальная экономия — дело психологически сложное. И, в конечном итоге, приведет вас к полному отказу от планирования бюджета. Не покупайте дешевые вещи, на дистанции выходит дороже, так как их быстрее заменяют, — заявил Лавров.

По его словам, необходимо пользоваться всеми возможными льготами, пособиями и выплатами от государства, выгодными банковскими программами, включая кешбэк. Лавров добавил, что бюджет удобнее вести в мобильном приложении банка, где также можно настроить обязательные платежи, чтобы избежать просрочек.

Заранее составляйте списки покупок, учитывая скидки. Обязательно привлекайте к принятию финансовых решений всех членов семьи, в том числе детей — это разовьёт их финансовую грамотность. Планирование и разумная экономия позволят вам создать подушку безопасности. Считается, что это — минимум три месячных дохода, — подытожил Лавров.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что число российских семей с кредитами с 2009 года выросло почти вдвое. При этом доля семей с тремя кредитами и более, которая в 2020 году составляла 11%, сократилась до 7%. Социологи отметили, что в последние годы кредиты стали чаще брать граждане в возрасте от 60 лет.