Россиянам рассказали, как ничего не делать на работе и получать деньги

Не всегда работодатель способен сразу распознать симулянта, который по факту не работает вообще. Об этом NEWS.ru рассказал старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ Денис Стребков.
По его словам, некоторым сотрудникам долгое время удаётся «сидеть на зарплате» за счёт харизмы и коммуникационных навыков. Такие люди всегда готовы поддержать разговор на любые темы, являются «душой компании» и хорошим товарищем. Нередко они имеют полезные связи и даже могут найти необходимую информацию и дефицитные вещи, но до реальной работы дело так и не доходит.
По мнению эксперта, может сработать и создание иллюзии бурной деятельности.
Не обязательно что-то реально делать, многим удаётся на протяжении долгого времени создавать иллюзию деятельности, демонстрировать видимую активность, выполнять вспомогательную малозначимую работу и делать вид, что именно эта рутина не позволяет приступить к более важным делам.
Также своё нежелание работать можно оправдать различными «объективными обстоятельствами», которые не позволили выполнить задачу так, как было задумано. Чуть выигрышней будет смотреться позиция, при которой сотрудник прибегает к всё тем же «независящим от него причинам», но при этом делает вид, что всей душой готов приступить к работе.
Есть способ и для самых злостных бездельников — выдавать работу других сотрудников за свою.
В больших компаниях и на больших проектах трудно порой бывает выделить вклад конкретного сотрудника в конечный результат, и этим могут пользоваться разные «безбилетники», примазываясь к общему делу, хотя их реальный вклад был крайне незначительным, — добавил Стребков.