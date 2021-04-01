Россиянам рассказали, как ничего не делать на работе и получать деньги

https://static.news.ru/photo/288b62ec-915b-11eb-8c55-96000091f725_660.jpg Фото: Александра Степанова/NEWS.ru

Не всегда работодатель способен сразу распознать симулянта, который по факту не работает вообще. Об этом NEWS.ru рассказал старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ Денис Стребков.

По его словам, некоторым сотрудникам долгое время удаётся «сидеть на зарплате» за счёт харизмы и коммуникационных навыков. Такие люди всегда готовы поддержать разговор на любые темы, являются «душой компании» и хорошим товарищем. Нередко они имеют полезные связи и даже могут найти необходимую информацию и дефицитные вещи, но до реальной работы дело так и не доходит.

По мнению эксперта, может сработать и создание иллюзии бурной деятельности.

Не обязательно что-то реально делать, многим удаётся на протяжении долгого времени создавать иллюзию деятельности, демонстрировать видимую активность, выполнять вспомогательную малозначимую работу и делать вид, что именно эта рутина не позволяет приступить к более важным делам. Денис Стребков замруководителя департамента социологии НИУ ВШЭ замруководителя департамента социологии НИУ ВШЭ

Также своё нежелание работать можно оправдать различными «объективными обстоятельствами», которые не позволили выполнить задачу так, как было задумано. Чуть выигрышней будет смотреться позиция, при которой сотрудник прибегает к всё тем же «независящим от него причинам», но при этом делает вид, что всей душой готов приступить к работе.

Есть способ и для самых злостных бездельников — выдавать работу других сотрудников за свою.

В больших компаниях и на больших проектах трудно порой бывает выделить вклад конкретного сотрудника в конечный результат, и этим могут пользоваться разные «безбилетники», примазываясь к общему делу, хотя их реальный вклад был крайне незначительным, — добавил Стребков.