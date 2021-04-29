Россиянам рассказали, как дешевле всего провести майские праздники

https://static.news.ru/photo/9f18698c-a8e4-11eb-a066-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наименее затратным вариантом является отдых на свежем воздухе. Об этом NEWS.ru рассказал президент Союза ассоциаций и партнёров индустрии развлечений (САПИР) Анатолий Боярков.

Времяпрепровождение в парке отлично подойдёт для любой категории граждан — россияне пожилого возраста могут насладиться природой, а для тех, кто помладше, есть более активные развлечения. К тому же, как подчеркнул эксперт, подобный отдых абсолютно бесплатен, либо же обходится минимальными потерями для кошелька.

Самый дешёвый и доступный вариант — это парки. Культура отдыха с аттракционами, развлечениями и так далее. Там всё, практически, есть. На воздухе отвлечётесь от всех интернет-ресурсов, компьютеров, смартфонов. Можно и спортом позаниматься, можно и просто погулять. Анатолий Боярков президент Союза ассоциаций и партнёров индустрии развлечений президент Союза ассоциаций и партнёров индустрии развлечений

Для всех обладателей дач выбор и вовсе очевиден — эксперты индустрии развлечений рекомендуют не засиживаться в мегаполисах и отправиться в пригород на шашлыки. Однако стоит помнить о штрафах за разведение огня на природе — по новым правилам мангал должен находиться не ближе 5 метров от построек, в то время как открытый костёр можно разжигать на расстоянии не менее 50 метров от ближайших зданий.

Ранее диетолог рассказал, как правильно приготовить шашлыки, чтобы минимизировать вред для здоровья. По словам специалиста, жирную свинину лучше заменить говядиной, телятиной или же мясом птицы, поскольку они не так вредны для организма.