Россиянам рассказали, как быстро избавиться от кредитов во время кризиса

https://static.news.ru/photo/b1c8652a-98d5-11ea-90bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Елена Кисмина дала советы по избавлению от долгов в условиях кризиса.

По её словам, в первую очередь необходимо погасить самый маленький кредит.

Откладывайте каждую лишнюю копеечку на его погашение, а по остальным кредитам продолжайте вносить минимальные платежи, — подчеркнула она.

После погашения первой задолженности нужно приступать к оплате второй. На это можно выделить сумму, которая раньше уходила на первый займ.

Кисмина отметила, что такая схема даст хороший и быстрый результат, а также мотивацию больше зарабатывать и откладывать, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что группа депутатов внесла в ГД законопроекты, которые гарантируют сохранение прожиточного минимума у должников при списании с них долгов.