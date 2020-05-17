Россиянам рассказали, как быстро избавиться от кредитов во время кризиса

Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Елена Кисмина дала советы по избавлению от долгов в условиях кризиса.
По её словам, в первую очередь необходимо погасить самый маленький кредит.
Откладывайте каждую лишнюю копеечку на его погашение, а по остальным кредитам продолжайте вносить минимальные платежи, — подчеркнула она.
После погашения первой задолженности нужно приступать к оплате второй. На это можно выделить сумму, которая раньше уходила на первый займ.
Кисмина отметила, что такая схема даст хороший и быстрый результат, а также мотивацию больше зарабатывать и откладывать,
Ранее NEWS.ru писал, что группа депутатов внесла в ГД законопроекты, которые гарантируют сохранение прожиточного минимума у должников при списании с них долгов.
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