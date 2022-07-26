Россиянам раскрыли лайфхаки, как не переплачивать в продуктовых магазинах Инвестор Волкова призвала россиян сохранять хладнокровие в продуктовых магазинах во избежание лишних трат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед походом в продуктовый магазин первое, что необходимо составить — четкий план по расходам, где указаны приоритетные покупки, рассказала NEWS.ru инвестор Татьяна Волкова. По ее словам, такой лайфхак предотвратит эмоциональные траты и позволит избежать переплат.

Когда вы окажетесь в магазине, и у вас возникнет желание сделать эмоциональную покупку, обратите внимание на свой план и возвращайтесь к своему бюджету. Данный лайфхак убережет вас от ситуативных трат. Второе, положите в телефон или прикрепите себе на видное место записку: «А оно тебе надо?». Это действительно работает. Когда возникает соблазн купить что-то незапланированное, взгляд на стикер отрезвляет человека. Еще один лайфхак — мысленно представляйте, что те средства, которые вы сможете сохранить, пойдут в фонд крупных покупок, запланированных на перспективу, — добавила эксперт.

Ранее экономист Никита Кричевский заявил, что просроченные товары из супермаркетов попадают в кулинарию или в раздел социальных продуктов. Он добавил, что просроченное мясо может оказаться и в ларьке шаурмы.

В мае стало известно, что россияне начали активнее покупать продукты с истекающим сроком годности, которые стоят дешевле. Как рассказала основательница интернет-магазина просроченных продуктов Анастасия Колчина, продажи растут с марта, а заказы для магазина, работающего в основном в Москве и Подмосковье, поступают из Санкт-Петербурга и из таких регионов, как Поволжье и Урал.