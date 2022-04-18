Россиянам предрекли возвращение в СССР после введения госрегулирования цен

Госрегулирование цен ведёт к перекосам на рынках, объяснил в беседе с NEWS.ru экономист и ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников. По его словам, например, если начать регулировать рынок зерна, то затем нужно будет регулировать рынок мяса и растениеводческой продукции. Эксперт считает, что госрегулирование цен похоже на возврат в СССР.

Главный способ борьбы с ценами: всемирное стимулирование предложения. Это означает, что должно быть больше компаний, которые производят, торгуют, всемирно поощряется конкуренция. Всё остальное — это довольно лёгкий путь, потому что стимулировать предложение и создавать условие для ведения бизнеса гораздо сложнее, чем просто сказать регионам: давайте введём заградительные цены на какие-то продуктовые элементы, — сказал Масленников.

Он добавил, что госрегулирование цен означает другую экономику.

Это совершенно другая экономика, это возвращение в СССР со всеми вытекающими последствиями. Поэтому если необходимо на какие-то значимые социальные товары на очень короткое время, то да. Но главное — это стимулирование собственных бизнесов и конкуренции, просто это и есть двигатели структурной перестройки, — объяснил экономист.

Ранее основатель производителя молочных продуктов «Молвест», депутат Госдумы Аркадий Пономарёв в интервью РБК вспомнил о способах борьбы с ажиотажным спросом на дефицитные продукты во времена СССР и заявил о возможности применения некоторых методов в нынешних условиях. Так, он допустил госрегулирование цен на продукты в России.

До этого вице-премьер Виктория Абрамченко сказала, что российские власти не регулируют цены на продукты питания. По её словам, государство должно обеспечивать условия, в которых подобные механизмы рынка функционируют самостоятельно, позволяя обеспечить сбалансированное ценообразование.