Россиянам предрекли «съедание» инфляцией компенсаций пенсии и обнищание

Экономист и депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что инфляция «съест» компенсации пенсии, запланированные в бюджете в ближайшие годы. По его словам, государство заинтересовано в вымирании населения.

У нас рекордная сверхсмертность в нынешнем году. Кто-нибудь из государственных мужей этим озабочен? Нет. У меня есть ощущение, что задача государства в том, чтобы выморить максимальное количество людей. И оно с этой задачей, в общем-то, справляется, — написал эксперт в своём Telegram-канале.

Делягин напомнил, что инфляция съест все компенсации пенсии. Это приведёт к тому, что к пожилые россияне обнищают. При этом он подчеркнул, что замглавы бюджетного комитета Елена Перминова говорила, что индексация планируется на 1,3-1,5% выше базового уровня инфляции. Но проблема заключается в том, что за базовый уровень взята официальная инфляция, которая установлена в размере 4,4%. Эти данные расходятся со сведениями банкиров, которые утверждают, что инфляция будет в районе 7,4-7,9%.

Таким образом, возникает подозрение, что авторы будущего бюджета косвенным образом закладывают в него предположение, что количество получателей пенсии будет сокращаться, — подытожил депутат.

Ранее стало известно, что некоторые категории граждан России могут получить дополнительную выплату в сумме 5700 рублей. Начисления могут прийти на банковские карты в начале ноября. Это связано с ноябрьскими каникулами. В частности, этот вид пособия доступен гражданам, имеющим детей в возрасте от 8 до 16 лет и воспитывающим их в одиночку.