Россиянам описали ситуацию с добычей рыбы Глава рыболовной ассоциации Мартынов: Россия в состоянии обеспечить себя рыбой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия имеет все возможности, чтобы самостоятельно полностью обеспечить внутренний рынок рыбной продукцией, рассказал в беседе с НСН президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. По его словам, введенный правительством запрет до конца 2023 года на импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран не повлияет на общую ситуацию в отрасли.

Из ежегодно добываемых примерно 5 млн тонн около 2,33 млн тонн мы отправляем за рубеж, остальное пускаем на внутренний рынок. Полагаю, если понадобится дополнительная продукция на внутреннем рынке, российские рыбаки смогут ее поставить, — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что сегодня происходит оснащение российской рыбной отрасли серьезной береговой инфраструктурой и новым флотом, поэтому она в состоянии справиться с любыми вызовами, которые могут возникнуть в этой области.

Также Мартынов рассказал, что самые значительные объемы российского рыбного экспорта идут в Китай, а также в Южную Корею. По словам эксперта, только дальневосточное рыбное хозяйство поставляет рыбу в двадцать стран, в том числе осуществляет экспорт сельди в Африку. Касаясь ситуации на внутреннем рынке, специалист отметил, что она во многом зависит от цены.

Рыбаки, помимо налогов и пошлин, прилично платят за содержание флота, за топливо, за водные и биологические ресурсы. Все процессы, происходящие в отрасли, в любом случае отражаются на российском покупателе, — добавил он.

Ранее посол РФ в Осло Теймураз Рамишвили рассказал, что Россия, несмотря на санкции, продолжает совместно работать с Норвегией в области рыболовства. По его словам, уже распределены квоты на вылов рыбы в 2024 году.