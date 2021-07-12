Россиянам рассказали, на какую пенсию можно питаться «по-человечески»

Минимальная пенсия в России должна быть 30 тысяч рублей, рассказала NEWS.ru председатель Союза пенсионеров Подмосковья Ольга Маркова. Она подчеркнула, что и на эту сумму надо «умудриться оплатить всю „коммуналку“, лекарства и питаться по-человечески — не самыми дешёвыми продуктами».

Хотя бы 30 тысяч рублей, это минимум. Но я не беру Москву и Подмосковье, однозначно, Ленинградскую область и мегаполисы — Красноярск, Владивосток, Камчатку. Там цены намного выше. А так считаю, что минимальная пенсия в России [должна быть] 30 тысяч рублей. Это умудриться и «коммуналку» всю оплатить, и лекарства, и питаться по-человечески — не самыми дешёвыми продуктами, — подчеркнула собеседница.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что средний размер страховой пенсии по старости в следующем году составит 18 521 рубль.

До этого стало известно, что в правительстве РФ дали отрицательное заключение на законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. В кабмине объяснили свою позицию тем, что авторы инициативы не указали источники, из которых будут покрываться соответствующие расходы. В правительстве также напомнили , что в 2017, 2019 и 2020 годах уже давали отрицательные заключения на аналогичные законопроекты.

Для решения проблемы индексации пенсий работающих пожилых граждан, вероятно, надо ждать очередных выборов президента РФ, рассказала NEWS.ru заместитель исполнительного директора Союза пенсионеров России (СПР) Людмила Пискунова. Она отметила, что с 2016-го, когда перестали индексировать пенсии работающим пожилым гражданам, старики потеряли «пять тысяч рублей пенсии». Спикер заявила, что ей «жалко этих людей, они теряют свои деньги, а работать сейчас нелегко».