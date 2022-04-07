Россиянам дали совет, как сохранить и приумножить свои сбережения

Курс рубля сейчас во многом искусственный и нет уверенности, что он будет постоянно держаться на этом уровне, рассказал доцент кафедры экономики и управления Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Андрей Корень. По его словам, чтобы сохранить и приумножить в будущем свои сбережения, их нужно сейчас успеть выгодно вложить, пишет «ФедералПресс».

Доллар уже перестал укрепляться, а рубль, наоборот, продолжает. Курс рубля сейчас во многом искусственный, нельзя сказать, что он будет постоянно держаться на этом уровне, — сказал Корень.

Чтобы сохранить свои накопления, он советует прежде всего размещать их в совершенно разных активах. Если покупать валюту, то делать выбор в пользу юаня, швейцарского франка и японской иены. При покупке этих валют не нужно платить комиссию.

Экономист также отметил, что сейчас выгодный курс для покупки долларов, а вот спешить с покупкой евро не стоит. По мнению эксперта, в настоящее время экономика еврозоны находится под большим ударом и евро будет слабеть, возможно, даже по отношению рублю.

Корень считает вполне разумным покупать российские ценные бумаги, где платят 20% годовых. Причём не на три месяца, как в банке при депозите, а на год или два. Очень хорошее вложение в облигации, которые дают высокую доходность сейчас и гарантируют возврат денег, добавил он.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявил, что граждане России могут не беспокоиться о судьбе банковских накоплений. Он объяснил это тем, что в условиях повышенной процентной ставки со стороны ЦБ сбережения в рублях стали очень выгодными. Он утверждает, что проценты по депозитам в банках достигли уровня в 20%, что можно сопоставить с прогнозируемым уровнем инфляции. Силуанов отметил, что если россияне будут хранить деньги «под подушкой», то часть процентов нарастать не будет и количество сбережений начнёт сокращаться в реальном эквиваленте.