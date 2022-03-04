Россиян заверили в том, что дефицита отечественных продуктов не будет

Дефицита отечественных продуктов в России не будет, заверил председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в разговоре с «Царьградом». Проблемы могут появиться лишь с зарубежной продукцией, такой как овощи, фрукты, алкоголь.

По этим категориям определённые сложности могут быть. Сейчас трудно представить, что именно может быть, поскольку часть поставок остановили и наши импортёры, которые направляли эти товары. Это происходит, потому что нарушена логистика, но в целом в общем обороте это не такие большие объёмы. Поэтому пока опасаться не нужно, — сказал Карпов.

По его словам, сложностей в ближайшем будущем не предвидится, а после нужно будет ориентироваться на ситуацию.

Ранее стало известно, что «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» ограничат свои наценки на хлеб, молочные продукты, сахар и овощи «борщового набора» до уровня 5%. Ретейлеры готовы добровольно принять на себя соответствующие обязательства, отметили в ФАС.

В свою очередь руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин предрёк постепенное исчезновение импортного алкоголя в России. Он считает, что вместо исчезнувшего зарубежного спиртного вряд ли на полках появится что-то из других стран.