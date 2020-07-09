Россиян хотят защитить от навязывания допуслуг при оформлении кредитов

Госдума рассмотрит в первом чтении проект закона о запрете банкам настаивать на дополнительных услугах при оформлении потребительского кредита. Обсуждение законопроекта состоится 9 июля 2020 года.
Законопроект распространяется и на ограничение полной стоимости ипотечного займа,
Правительство РФ, которое выступило инициатором законопроекта, предполагает, что документ поможет защитить интересы россиян, а также наладить доверие между заёмщиком и банком.
Как сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, если законопроект одобрят, то банковские организации не смогут включать в договор требование об обязательном неснижаемом остатке со счёта, с которого происходит оплата задолженности по кредиту, а также навязывать дополнительные услуги.
Законопроектом также ограничивается размер неустойки — он не сможет превышать 20% от просроченного долга.
Банки часто навязывают клиентам услугу страхования при получении кредита или при оформлении кредитной карты. За продажу различных полисов в своих офисах банк получает комиссию от страховщика. Это один из самых эффективных способов получения комиссионного вознаграждения, писал NEWS.ru ранее.
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