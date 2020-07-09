Россиян хотят защитить от навязывания допуслуг при оформлении кредитов

https://static.news.ru/photo/b439067a-c18e-11ea-9640-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Госдума рассмотрит в первом чтении проект закона о запрете банкам настаивать на дополнительных услугах при оформлении потребительского кредита. Обсуждение законопроекта состоится 9 июля 2020 года.

Законопроект распространяется и на ограничение полной стоимости ипотечного займа, сообщает РИА Новости.

Правительство РФ, которое выступило инициатором законопроекта, предполагает, что документ поможет защитить интересы россиян, а также наладить доверие между заёмщиком и банком.

Как сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, если законопроект одобрят, то банковские организации не смогут включать в договор требование об обязательном неснижаемом остатке со счёта, с которого происходит оплата задолженности по кредиту, а также навязывать дополнительные услуги.

Законопроектом также ограничивается размер неустойки — он не сможет превышать 20% от просроченного долга.

Банки часто навязывают клиентам услугу страхования при получении кредита или при оформлении кредитной карты. За продажу различных полисов в своих офисах банк получает комиссию от страховщика. Это один из самых эффективных способов получения комиссионного вознаграждения, писал NEWS.ru ранее.