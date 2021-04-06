Россия заняла пятое место в мире по числу долларовых миллиардеров

https://static.news.ru/photo/7ef28dbe-96cd-11eb-ab0b-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Среди российских граждан больше сотни долларовых миллиардеров, подсчитали эксперты американского журнала Forbes. Таким образом, РФ оказалась на пятом месте по этому показателю в мире.

Всего в России насчитывается 117 долларовых миллиардеров. В рейтинге, опубликованном изданием, страну по этому показателю опережают только Соединённые Штаты (724), Китай (698, с учётом Макао и Гонконга), Индия (140) и Германия (136).

Самым богатым в РФ стал председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, который попал на 51-ю строчку в мировом рейтинге — его состояние оценивается в $29,1 млрд. На втором месте (55-е в мире) — президент холдинга «Интеррос» и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин ($27 млрд), на третьем (59-е) — основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин ($26,2 млрд).

Абсолютным лидером в мировом рейтинге стал основатель Amazon и владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос ($117 млрд). На втором месте расположился основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ($151 млрд), на третьем — президент французской компании Louis Vuitton Moët Hennessy Арно Бернар.

Ранее NEWS.ru писал, что владельцы сети магазинов FixPrice Сергей Ломакин и Артём Хачатрян стали долларовыми миллиардерами после выхода компании на IPO. Состояние каждого из них Forbes оценил в $3,4 млрд.