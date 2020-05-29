Россия в мае сократила нефтедобычу до 9,39 млн б/с в рамках ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/e8051406-a19c-11ea-9c4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным с 1 по 28 мая, среднесуточная добыча нефти и конденсата в РФ находилась на уровне 1,281 млн тонн, по условиям договорённостей с ОПЕК+. Такие данные предоставило ЦДУ ТЭК.

Сделку с картелем заключили 1 мая. При этом РФ ведёт статистику в тоннах, а ОПЕК+ в баррелях.

Если перевести 1,281 млн тонн в баррели по единому коэффициенту 7,33, который применяется для экспортной нефти Urals, то российская добыча на конец мая составляла 9,39 млн б/с с учётом газового конденсата. Судя по данным по добыче за сутки только на 28 мая, видно, что нефтяники к концу месяца ускорили сокращение до 9,35 б/с, передаёт ТАСС.

При этом, подсчитывая итоги с газовым конденсатом, в среднем по маю РФ снизила добычу чёрного золота и конденсата на 1,988 б/с по данным на конец месяца. При этом газовый конденсат по договорённости Москвы и ОПЕК в квоту по сокращению добычи не включён. Речь шла только о нефти. Сейчас отдельно данные по добыче конденсата в статистике не раскрываются.

Как писал NEWS.ru, компания «Роснефть» выполнит все свои обязательства по заключённым контрактам на поставку нефти.