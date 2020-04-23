Россия стала шестой в рейтинге прироста миллиардеров

https://static.news.ru/photo/64d4b796-8566-11ea-ac2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журнал Forbes опубликовал рейтинг стран, в которых за последние 10 лет появилось больше всего людей, личное состояние которых превышает $1 млрд. Россия оказалась на шестой строчке в этом списке.

На территории страны в этот период появилось 38 новых миллиардеров, следует из размещённого на сайте издания рейтинга. На первой строчке разместили Китай, в котором прирост сверхбогатых людей составил 325 человек. При этом его административный район Гонконг отдельно размещён на пятом месте.

Второе место заняли Соединённые Штаты, третье — Германия, четвёртое — Индия.

NEWS.ru писал, что в 2019 году состояние самых богатых бизнесменов в России снизилось на $40 млрд. Оно составляет $456 млрд. Самым богатым бизнесменом по итогам 2019 года стал глава «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние составляет $19,7 млрд.