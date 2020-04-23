Россия стала шестой в рейтинге прироста миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг стран, в которых за последние 10 лет появилось больше всего людей, личное состояние которых превышает $1 млрд. Россия оказалась на шестой строчке в этом списке.
На территории страны в этот период появилось 38 новых миллиардеров, следует из
Второе место заняли Соединённые Штаты, третье — Германия, четвёртое — Индия.
NEWS.ru писал, что в 2019 году состояние самых богатых бизнесменов в России снизилось на $40 млрд. Оно составляет $456 млрд. Самым богатым бизнесменом по итогам 2019 года стал глава «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние составляет $19,7 млрд.
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