Россия стала единственной страной в Европе, где упали цены на продукты РИА Новости: Россия стала единственной страной в Европе, где цены на продукты упали

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По итогам мая 2023 года Россия стала единственной страной в Европе, где цены на продукты снизились, следует из расчетов РИА Новости. По данным агентства, продуктовая дефляция в стране достигла рекордных 1,12% в годовом выражении.

Как рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков, ситуация с ценами на продукты в России связана со сменой и переориентацией логистических путей. Кроме того, на дефляцию в России повлияло расширение расчетов с другими странами в национальных валютах, а также небывалые урожаи зерна и масла.

По данным РИА Новости, наибольший уровень инфляции среди стран Европы зафиксирован в Венгрии — в мае 2023 года он составил 34%. В пятерку лидеров по уровню инфляции в Европе также вошли Сербия (23,2%), Словакия (21,7%), Эстония (20,4%) и Украина (20,1%). По словам Вострикова, ситуация с ростом цен на продукты в Европе связана с повышением ставки европейского центробанка и высокими ценами на энергоносители.

Рост энергоносителей и ставки рефинансирования ведут к повышению себестоимости, сказываются на цене производства всех европейских товаров, включая продовольствие, — уточнил эксперт.

Как рассказал ранее финансовый аналитик Михаил Беляев, российские покупатели в ближайшее время заметят постепенный рост цен на наиболее ходовые продукты на 5–6%. Экономист предположил, что ценник, вероятно, в первую очередь поднимется на хлеб, молоко и растительное масло. После, по словам финансиста, можно будет наблюдать повышение цен на гречку, овощи и фрукты, замены которым нет. Для оправдания продавцы используют любое условие, которое подвернется под руку, утверждает Беляев. Также экономист полагает, что вырастет стоимость автозапчастей и бензина.