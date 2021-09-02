Россия рекордно заработала от поставок продуктов питания в Китай

Поставки российских продуктов питания в Китай начали приносить России рекордные заработки — миллиарды долларов. Всё это произошло на фоне усложнения торговых отношений между Пекином и Вашингтоном. Об этом пишет «ПолитРоссия», ссылаясь на статью японского издания Nikkei Asia.

В последнее время поставки продовольствия в Китай стали важной частью стратегии Москвы по укреплению отношений с Пекином. Японские аналитики считают , что эти действия в будущем будут иметь серьёзные последствия.

Так, на протяжении многих лет США являлись крупнейшим поставщиком продуктов питания для Китая. Но из-за того, что отношения между странами на фоне торговой войны стали ухудшаться, импорт из Соединённых Штатов значительно сократился. Поэтому свободное место решила занять Россия, отмечают обозреватели издания.

В итоге из-за того, что США практически ушли с продуктового рынка Китая, Россия получила хороший импульс и заняла пустой рынок. За 2020 год продажи продуктов питания в КНР выросли на 123% и составили почти $4 млрд. А по прогнозам, к 2030 году поставки продуктов на китайский рынок увеличатся до $7 млрд.

Но в этой ситуации есть и свои сложности. Так, многие российские производители продуктов просто не имеют финансовой возможности, чтобы выйти на китайский рынок, и пока не могут удовлетворить постоянно растущие запросы Китая.

Ранее сообщалось, что экспорт продукции агропромышленного сектора российской экономики резко вырос в годовом выражении. По состоянию на 15 августа его показатели достигли отметки в $18,645 млрд.