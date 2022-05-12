«Россия повышает ставки»: аналитик о запрете транзита газа через Польшу Эксперт Митрахович: Россия повышает ставки, запрещая транзит газа через Польшу

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В рамках ответных санкций Россия запретила «Газпрому» использовать польский участок газопровода Ямал — Европа, что можно назвать «повышением ставок» со стороны Москвы, заявил NEWS.ru эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Это надо трактовать как повышение ставок Россией, и в частности как ставку на увеличение цены газа в Европе и подталкивание Евросоюза к более конструктивным позициям по отношению к России. Например для того, чтобы на Западе согласились на покупку газа по схеме, предложенной Москвой, — сказал он.

Митрахович добавил, что это возможный «задел» на будущее, чтобы напомнить, что у России есть уже готовый трубопровод «Северный поток — 2». По его мнению, в европейских странах могут задуматься об этом, если поставки газа через Польшу и Украину окажутся под вопросом.

12 мая Россия ввела санкции против компании EuRoPol GAZ, обеспечивающей поставки энергоресурсов по польскому участку трубопровода Ямал — Европа. Теперь польской компании заблокировали возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам, для «Газпрома» это означает запрет на использование польского участка газопровода.