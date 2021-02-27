Россия перекрыла Польше «нефтяной вентиль»

https://static.news.ru/photo/2dc89ce0-791c-11eb-aace-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Отказ Российской Федерации от поставок нефти на два крупных предприятия Польши может грозить европейской стране потерей рабочих мест и финансовыми убытками.

Россия перестала поставлять нефть в две крупнейшие компании Lotus и Orlen. Польша неоднократно добивалась независимости от поставок «чёрного золота» из РФ, однако когда это произошло, для радости не осталось причин, передаёт Myśl Polska.

Издание отмечает, что Польше удавалось неплохо зарабатывать, перерабатывая и продавая российскую нефть. Теперь необходимо будет переоборудовать собственные предприятия под другие виды сырья. Но сделать это непросто, потому что потребуется много средств. Эксперты также считают, что российскую нефть в принципе сложно заменить, так как она значительно дешевле аналогов из других стран.

Если альтернативы не будет, то Польша потеряет огромные деньги, налоговые отчисления в бюджет и рабочие места. По информации портала, для объёмов нефти, которые ранее отправлялись в Польшу, Россия уже нашла покупателя.

Ранее стало известно, что российская нефтегазовая компания «Роснефть» в 2019 году заключила договоры на поставку нефти в Польшу общим объёмом до 12 млн тонн и в Чехию — до 15,1 млн тонн. Компания также открыла офис в Сингапуре для развития торговли нефтью и нефтепродуктами, поставки сырья в восточном направлении в 2019 году уже составили 79,7 млн тонн, писал NEWS.ru.