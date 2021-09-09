Россия нарастит поставки нефти в США из-за последствий урагана «Ида»

Россия в ближайшие два месяца нарастит поставки нефти в США, пользуясь последствиями урагана «Ида»: по мере восстановления электроснабжения в Луизиане и перезапуска нефтеперерабатывающих заводов им будет требоваться больше нефти, добыча которой существенно снизилась. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, ураган «Ида» повлиял на энергетический рынок США сильнее всех прочих ураганов: 77% добычи в Мексиканском заливе прекращено даже спустя 10 дней после перехода урагана на побережье. При этом по мере восстановления электроснабжения в Луизиане и перезапуска нефтеперерабатывающих заводов им будет требоваться больше нефти.

Между тем в сентябре и октябре следует ожидать увеличения импорта российской нефти: сорт Urals аналогичен сортам, производимым в Мексиканском заливе, поэтому нефтеперерабатывающие заводы нередко покупают именно его. Министерство энергетики США также пытается смягчить удар «Иды», направив производителям топлива 1,8 млн баррелей из стратегических запасов.

Ранее сообщалось, что Россия поставляет в США больше нефти, чем любой другой иностранный производитель, за исключением Канады. Это происходит на фоне растущего спроса на моторное топливо в Штатах: Россия производит много полурафинированных масел типа Mazut 100, которые являются идеальным сырьём для американских нефтеперерабатывающих заводов. По оценкам экспертов, уровень импорта нефти из России будет только расти, в том числе благодаря более низким ценам по сравнению с другими поставщиками.