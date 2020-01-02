https://static.news.ru/photo/b2bb8994-2d46-11ea-93d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Производство бензина в России в прошедшем году выросло на 1,9% и составило 40,2 млн тонн.

Согласно данным ЦДУ ТЭК, при этом в декабре зафиксировано снижение выпуска топлива на 3,7% — до 3,6 млн тонн.

Дизельного топлива в 2019 году произведено 8,34 млн тонн, что на 1,1% больше, чем в прошлом году, топочного мазута — 45,9 млн тонн, что ниже на 0,9%, прочих нефтепродуктов — 12,5 млн тонн, что ниже на 1,3%.

В целом за пошедшие 12 месяцев первичная переработка сырья в России уменьшилась на 0,6% и достигла отметки в 285,2 млн тонн.

Ранее NEWS.ru писал, что добыча нефти с газовым конденсатом в России в декабре 2019 года достигла 47,63 млн тонн, что на 1,7% ниже показателя предыдущего года.