Россия и Австралия обвалили мировые цены на пшеницу

https://static.news.ru/photo/a98abf8e-33e9-11eb-927a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Австралия и Россия объявили о намерении увеличить предложение на глобальном рынке пшеницы. Цены на этот продукт из-за инициативы двух стран снизились после пяти месяцев роста.

Фьючерсы на пшеницу на торгах на Чикагской товарно-сырьевой бирже 30 ноября упали в стоимости на 3,3%. Пятимесячный рост до этого стал самым продолжительным за последние 13 лет.

Как передаёт Bloomberg, Австралия увеличила прогноз по урожаю пшеницы на 8%, до 31,3 млн тонн. Крупнейший поставщик зерновых культур — Россия — также поспособствовала снижению цен. Министерство сельского хозяйства РФ предложило с середины февраля до июля 2021 года увеличить квоту на экспорт пшеницы с 15 млн тонн до 17,5 млн тонн.

Ещё одним фактором, оказавшим влияние на биржевые торги 30 ноября, стали дожди в отдельных районах Бразилии и Аргентины. Из-за стихии снизились цены на фьючерсы на кукурузу и соевые бобы. Впрочем, аналитики ожидают, что на ключевых территориях, где выращивают эти культуры, климатические условия в ближайшее время будут благоприятными.

Ранее NEWS.ru приводил данные мониторинга Минсельхоза, согласно которым Россия с начала 2020–2021 сельскохозяйственного года (с 1 июля текущего года) по 1 октября экспортировала 11,6 млн тонн пшеницы.