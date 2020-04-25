Россия до 1 июля прекратила экспорт зерновых

https://static.news.ru/photo/b753931e-87b6-11ea-9efe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российская Федерация приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в заявлении Минсельхоза РФ.

26 апреля 2020 года нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн, которая была установлена с 1 апреля текущего года, выбрана в полном объёме, — уточняется в сообщении на сайте ведомства.

После вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, ржи, ячменя, меслина и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, будет приостановлен до 1 июля 2020 года.

Федеральная таможенная служба уже прекратила выпуск новых деклараций для экспорта.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия не вводила ограничений на поставки гречневой крупы и гречихи в страны ЕАЭС, в том числе и в Белоруссию. В Минсельхозе РФ опровергли прозвучавшее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко. Белорусский лидер в ходе рабочей поездки в Бобруйск поручил чиновникам произвести «достойное количество» гречки и обвинил Россию в отказе поставлять этот товар.