Российским банкам удалось почти вдвое нарастить прибыль за июль 2020 года

https://static.news.ru/photo/c2fbc83e-e31a-11ea-aa67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк опубликовал отчёт по вопросу развития банковского сектора в России. По данным организации, чистая прибыль банков за период с января по июль 2020 года насчитывает 761 млрд рублей.

Помимо этого, в июле этого года данный показатель всех кредитных организаций оказался на отметке в 131 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше, чем в июне 2020 года. К примеру в 2019 году прибыль составляла около 110 млрд рублей.

Также в российском регуляторе отметили, что увеличение прибыли связано с деятельностью лишь нескольких крупнейших кредитных организаций страны. Это произошло благодаря валютной переоценке и за счёт снижения курса рубля, сообщает «Коммерсант».

Как писал NEWS.ru, международные резервы России за неделю сократились на $10,5 млрд. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), монетарного золота и резервной позиции в МВФ.