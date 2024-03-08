Российский «Яндекс» продадут частным инвесторам Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу бизнеса в РФ за 475 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акционеры нидерландской головной компании российского «Яндекса» Yandex N.V. одобрили сделку по продаже бизнеса в РФ, говорится в официальном заявлении. В поддержку решения было отдано свыше 94% голосов.

Сделку планируют осуществить в два этапа, первый из которых намечен на ближайшие недели. Сумма продажи составит 475 млрд рублей, уточнили представители компании. Бизнес выкупит консорциум частных инвесторов, а российская правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций уже одобрила сделку.

Ранее стало известно, что 5 февраля Yandex N.V. договорилась о продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей. В рамках сделки учитывается дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости по требованию правительственной комиссии. Основным владельцем МКАО «Яндекс» станет закрытый паевой инвестиционный фонд «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». В консорциуме еще четыре пайщика.

До этого компания Qiwi закрыла сделку по продаже российских активов в рамках реструктуризации бизнеса. Согласно опубликованной ранее информации, цена выкупа должна была составить 23,8 млрд рублей. Новый глава Qiwi plc Алексей Мащенков сменил на посту руководителя компании Андрея Протопопова.