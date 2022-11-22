Российский миллиардер предрек тяжелый 2023 год для экономики страны Миллиардер Евтушенков предрек тяжелый 2023 год для экономики России

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Владимир Евтушенков

2023 год будет крайне тяжелым для экономики России, считает крупнейший акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков. В беседе с «Интерфаксом» он заявил, что экономический рост в РФ начнется в 2024 году, но до этого времени необходимо наладить новые связи с партнерами и укрепить старые.

Верю, что в течение 2023 года будет тяжело, а в 2024 году будет значительно легче, и начнется определенный экономический подъем. <...> Эта перестройка займет еще какое-то время, потому что налаживание новых связей, налаживание отношений с теми странами, о которых мы, честно говоря, раньше знали только то, что они есть на карте, и т. д. — это все очень непростые вопросы, — сказал Евтушенков.

Он подчеркнул, что основным вызовом для российской экономики является возможность технологического отставания от других стран. Для того, чтобы его почувствовать, потребуется около 5-7 лет, утверждает бизнесмен. При этом он считает, что Россия и сама сможет научиться создавать новые технологии за это время.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России сейчас несильно отличается от темпов роста цен в сопоставимых экономиках, хотя страна испытала более масштабные шоки. По ее словам, регулятор не проводит политики искусственного «зажима» денежной массы, а предсказуемая низкая инфляция приносит пользу и бизнесу, и населению.