Российские МФО выдали рекордно мало микрозаймов в апреле

https://static.news.ru/photo/98a6605c-a243-11ea-aeed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объём выданных микрофинансовыми организациями (МФО) кредитов достиг исторического минимума в апреле 2020 года, сократившись более чем на 48%, до 11,4 млрд рублей.

Такое резкое и существенное снижение объёма выдачи связано как со снижением потребительской активности во время действия связанных с пандемией ограничений, так и с ужесточением кредитной политики, сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) подтверждает, что МФО выдали намного меньше ссуд россиянам, при этом снизилась и средняя сумма займа, сейчас она составляет 7647 рублей, передаёт РИА Новости.

Это серьёзное снижение, и восстановление рынка микрокредитов займёт некоторое время. Во многом это будет зависеть от того, насколько быстро все отрасли экономики смогут вернуться к нормальному функционированию после отмены наиболее жёстких карантинных мероприятий, — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По прогнозам «Эквифакса», к концу года объёмы выдач могут вернуться на прежний уровень.

Как писал NEWS.ru ранее, за апрель 2020 года в России доля просроченных микрозаймов выросла до 40,7% — на 2,7 процентных пункта. Так, за прошлый месяц число просроченных микрозаймов выросло с 4,37 миллиона ссуд до 4,52 миллиона ссуд.