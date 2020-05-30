Российские МФО выдали рекордно мало микрозаймов в апреле

Объём выданных микрофинансовыми организациями (МФО) кредитов достиг исторического минимума в апреле 2020 года, сократившись более чем на 48%, до 11,4 млрд рублей.
Такое резкое и существенное снижение объёма выдачи связано как со снижением потребительской активности во время действия связанных с пандемией ограничений, так и с ужесточением кредитной политики, сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс».
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) подтверждает, что МФО выдали намного меньше ссуд россиянам, при этом снизилась и средняя сумма займа, сейчас она составляет 7647 рублей,
Это серьёзное снижение, и восстановление рынка микрокредитов займёт некоторое время. Во многом это будет зависеть от того, насколько быстро все отрасли экономики смогут вернуться к нормальному функционированию после отмены наиболее жёстких карантинных мероприятий, — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
По прогнозам «Эквифакса», к концу года объёмы выдач могут вернуться на прежний уровень.
Как писал NEWS.ru ранее, за апрель 2020 года в России доля просроченных микрозаймов выросла до 40,7% — на 2,7 процентных пункта. Так, за прошлый месяц число просроченных микрозаймов выросло с 4,37 миллиона ссуд до 4,52 миллиона ссуд.
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