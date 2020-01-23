По данным российской «дочки» крупнейшего в Европе исследовательского концерна GfK Group, владельцы собак и котов за последний год стали больше тратить на еду для своих питомцев. Повышение расходов на корм опередило рост цен, что свидетельствует об увеличении потребления или переключении на более дорогие продукты, поделились с NEWS.ru эксперты.

Рост средних цен на сухой корм для домашних животных в январе-ноябре 2019 года на 9,5%, о чём сообщал Росстат, был связан с переходом питомцев на более сбалансированный рацион питания, заявила представить компании GfK Rus Валерия Казакевич. Аналитик отмечает и активизацию брендов, позиционирующих себя как суперпремиальные в рамках среднего ценового сегмента. Кроме того, по её словам, россияне охотнее стали покупать более дорогие корма вместо бюджетных.

Рост объёмов более дорогих брендов на фоне стабильности средних и дешёвых оказывает влияние на изменение средней цены в сторону повышения. Также, сухой сегмент кормов менее подвержен влиянию промо. Доля влажных кормов для кошек, реализованных по промо в натуральном выражении, выросла на 8% за последний год. Аналогичный показатель для сухих увеличился всего на 2%. Валерия Казакевич консультант GfK Rus консультант GfK Rus

В GfK Rus рассказали, что на рынке растёт доля обоих типов кормов одновременно, но это происходит в первую очередь за счёт добавления сухого рациона к влажному, а не наоборот. Так, в первом полугодии 2019-го 48% владельцев кошек отдавали предпочтение именно смешанному способу питания, в аналогичном периоде 2018-го таких насчитывалось 42%, рассказала NEWS.ru менеджер по корпоративным отношениям Mars Petcare в России Елена Селиванова. Говоря в целом об индустрии в стране, она отметила, что категория готовых кормов показывает стабильный рост — около 10% в денежном выражении. Рынок активно развивается, на нём появляются новые субкатегории, например, лакомства для домашних животных.

На подорожание продукции во всей категории кормов для домашних животных на рынке влияет ряд факторов, среди них: изменение налогового законодательства с начала 2019 года, стоимость и доступность сырья, упаковочных материалов, наценки торговых сетей. Россияне же стали больше покупать и тратить на корм для питомцев. Во многом это связано с более осознанным подходом к уходу за четырёхлапыми и пониманием, что потребности человека и домашних животных отличаются. Всё больше потребителей понимают важность качественного и безопасного питания. Елена Селиванова менеджер по корпоративным отношениям Mars Petcare в России менеджер по корпоративным отношениям Mars Petcare в России

Федеральная служба государственной статистики анализирует стоимость сухих кормов для кошек и собак среднего ценового класса, за исключением специализированных лечебных и сегмента «премиум». По данным службы, в ноябре 2019 года в среднем по России владельцы отдавали за 1 кг этого товара 204,64 рубля, в то время как годом ранее — 186,84 рубля. В Москве в ноябре стоимость данного продукта составляла 239,09 рубля, что на 9% выше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Дороже всего 1 кг сбалансированного рациона для домашних питомцев обойдётся владельцам кошек и собак в городе Миасс Челябинской области — 401 руб. В Сургуте за такой же объём питания придётся заплатить 383,56 рубля, в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа — 354,25 рубля.

Самый дешёвый кошачий и собачий корм можно приобрести в Шарье Костромской области. Там 1 кг этого продукта в среднем реализуется по 115,23 рубля. В Калачинске Омской области готовый рацион стоит 136,38 рубля, в столице Республики Северная Осетия — Алания, Владикавказе, — 137,71 рубля.

Врач-терапевт ветклиники «Биоконтроль» Александра Голоскокова в беседе с NEWS.ru сказала, что ветеринарная диетология приходит к выводу, что многие заболевания у котов и собак, также как у человека, связаны с неправильным питанием. Отсюда и интерес к специализированным продуктам.

Ранее NEWS.ru писал, что наибольшие траты на питание для домашних любимцев в онлайн-магазинах совершают жители Санкт-Петербурга. Средний чек в Северной столице России эксперты оценили в 2564 рубля. По словам аналитиков рынка, хозяева всё чаще используют в рационе питания своих питомцев корм фабричного производства. Так, за последние годы число таких владельцев котов выросло более чем на треть, собак — на 13%. По данным агентства Euromonitor International, в 2018 году объём российского рынка кормов для домашних животных составил почти 182 млрд рублей.