Российские кинотеатры потеряли 58,8% кассовых сборов в 2020 году

https://static.news.ru/photo/823017f6-4cec-11eb-828b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кассовые сборы в российских кинотеатрах сократились на 58,8% в 2020-м по сравнению с 2019 годом, рассказали представители Фонда кино. Всего зрители потратили на просмотр лент в залах 22,8 млрд рублей ($341 млн), что соответствует 88,7 млн билетов (показатель рухнул на 59,6% ), 68,6% из них реализовали в первые три месяца 2020-го.

Отечественные картины в 2020-м заработали 10,7 млрд рублей (46,9% от общих, падение на 12,6%), зарубежные — 12,1 млрд рублей (падение на 71,9%), говорится на сайте ведомства.

В фонде отмечают, что рынок сократился из-за приостановки работы кинотеатров на срок от четырёх до девяти месяцев и ограниченной заполняемости залов на фоне борьбы с COVID-19. Кроме того, выручку теряли после переноса многих премьер зарубежных фильмов на 2021 год. Кризис частично удалось сдержать благодаря российским проектам, позволившим в значительной мере компенсировать отсутствие на экранах иностранных блокбастеров.

Рейтинг лидеров проката 2020-го возглавила комедия Клима Шипенко «Холоп», премьера состоялась в конце 2019-го, но львиную долю средств лента заработала в 2020-м (2,696 млрд из 3,072 млрд рублей). Среди картин зарубежных мастеров крупнейшей стала лента Гая Ричи «Джентльмены», собравшая в 1,224 млрд рублей, или 4 млн зрителей.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил в 2021 году профинансировать трансляцию записей спектаклей и концертов онлайн и в кинотеатрах. По данным пресс-службы Кремля, соответствующий пункт содержится в списке поручений о дополнительных мерах господдержки организаций культуры. Правительству необходимо выделить в 2021 году дополнительные средства из федерального бюджета с целью организации профессиональной высококачественной видео- и звукозаписи спектаклей и концертных программ ведущих театров страны и концертных организаций для их трансляции в виртуальных концертных залах и демонстрации в кинотеатрах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Леонид Агутин сравнил российских и западных звёзд шоу-бизнеса. По словам музыканта, главное отличие заключается в деньгах. И по сравнению с иностранными коллегами соотечественники — просто «нищеброды», считает исполнитель.